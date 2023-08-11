إعلان كوريا وأمريكا واليابان عن مبادرات تكنولوجية ودفاعية في القمة الثلاثية المرتقبة

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ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية أنه سيتم الإعلان عن سلسلة من المبادرات ذات الصلة بالتكنولوجيا والدفاع في القمة الثلاثية التي ستُعقد في كامب ديفيد يوم الجمعة القادم بين زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأضافت الوكالة أن الزعماء الثلاثة سيتشاركون في التفاهم المتبادل بشأن المسؤوليات الإقليمية، ويوافقون على إنشاء خط ساخن ثلاثي سيتم تشغيله في حالة الطوارئ.وأعرب مسؤول في الحكومة الأمريكية عن أمله في أن يتم اتخاذ الإجراءات في القمة المرتقبة، والتي ستلعب دورا في تقريب الدول الثلاث، خاصة في المجال الأمني.وقالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وقَّعتْ معاهدة للدفاع الجماعي مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، لكنها ترغب في تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية واليابان بشكل أوثق بسبب زيادة نفوذ الصين في المنطقة.