الرئيس يون يُلمِّح إلى احتمال مناقشة تعزيز الردع الموسع في قمة كامب ديفيد

Photo : YONHAP News

لمَّح الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى احتمال أن يتم مناقشة تعزيز الردع الموسع بين الدول الثلاث خلال القمة الكورية الأمريكية اليابانية المرتقبة، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية ستعزز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة مخاطر سلسلة التوريد الناشئة من الصين.وأكد الرئيس "يون" في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أن المجتمع الدولي لن يعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية تحت أي ظرف من الظروف.وأضاف أن كوريا الشمالية تحاول الحفاظ على نظامها من خلال الحصول على مكانتها كدولة نووية قوية، لكنه أكد أن تطوير البرامج النووية والصاروخية سيؤدى بالتالي إلى تَعرُّض بيونغ يانغ لعُزلة من المجتمع الدولي، وأزمة في نظامها.ودعا الرئيس "يون" كوريا الشمالية إلى العودة إلى مسار الحوار والتعاون بدلا من تطوير برامجها النووية والصاروخية، والتعاون مع المجتمع الدولي لتحسين معيشة الشعب في الشمال.وأكد أن باب كوريا الجنوبية مفتوح أمام مناقشة الردع الموسع مع كل من الولايات المتحدة واليابان خلال قمة كامب ديفيد.وقال "يون" إن الحكومة الكورية مستعدة لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجال التكنولوجيا المتقدمة.