رصد حافلتين تعبران جسر داندونغ الذي يربط بين كوريا الشمالية والصين

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تم اليوم الأربعاء رصد حافلتين تعبران الحدود من كوريا الشمالية إلى الصين لأول مرة منذ 3 سنوات و7 أشهر بعد إغلاق بيونغ يانغ الحدود بسبب جائحة كورونا.ووصلت حافلتان غادرتا مدينة شين أوي جو الكورية الشمالية في حوالي الساعة 10:15 من صباح اليوم إلى مدينة داندونغ الصينية عابرتين جسر الصداقة الصيني الكوري الذي يربط المدينتين.ولا يزال من غير الواضح من كانوا على متن الحافلتين، إلا أن مصادر مطلعة لشؤون كوريا الشمالية أفادت أن المركبات قد تكون مرتبطة ببطولة العالم لاتحاد التيكواندو الدولي، والتي ستقام في كازاخستان خلال الفترة من يوم التاسع عشر وحتى السادس والعشرين من أغسطس الحالي.وتبين أن كوريا الشمالية تخطط لإرسال فريق يتكون من أكثر من 100 رياضي إلى هذه البطولة، حيث من المرجح أن يغادر الفريق إلى بكين في وقت لاحق من اليوم، ويقضي اليوم في بناءٍ تابع لسفارة كوريا الشمالية في الصين قبل توجهه إلى كازاخستان غدا.وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها في شهر يناير من عام 2020 لمنع انتشار فيروس كورونا.وقد استُؤنِف تسيير قطار الشحن بين كوريا الشمالية والصين في شهر يناير من العام الماضي، ونقل البضائع بالشاحنات بينهما في وقت سابق من هذا العام.