الحكومة تمدد تخفيض ضريبة الوقود لمدة شهرين إضافيين

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قررت الحكومة تمديد تخفيض ضريبة الوقود لمدة شهرين حتى نهاية شهر أكتوبر مراعاة لارتفاع أسعار النفط العالمية ولتخفيف العبء عن المواطنين.وكشف وزير المالية "تشو كيونغ هو" عن القرار أمس الأربعاء عندما التقى بالصحفيين في مدينة "سيجونغ"، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض الضريبة في نهاية هذا الشهر.ونتيجة لذلك، سيظل التخفيض الحالي لضريبة الوقود بنسبة 25% على البنزين و37% على الديزل وغاز البترول المسال ساري المفعول حتى شهر أكتوبر.وقد ظل هذا التخفيض ساريا على البنزين منذ يناير من العام الماضي، وعلى الديزل وغاز البترول المسال منذ يوليو من العام الماضي أيضا.وقال "تشو" إن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الضريبة في منتصف أكتوبر، بعد رصد اتجاهات أسعار النفط العالمية.