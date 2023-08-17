الحكومة تهدف إلى جذب 300 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2027

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تخطط الحكومة لجذب ما يصل إلى 300 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2027، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المحلية، وحل مشكلة الانخفاض الحاد في عدد السكان في سن الدراسة.وكشفت وزارة التعليم عن الخطة عندما أعلنت عن "مشروع 300 ألف للدراسة في كوريا" في سيول أمس الأربعاء.وكان الرقم المستهدف قرابة ضعفي 167 ألف أجنبي يدرسون في البلاد اعتبارا من نهاية العام الماضي.وتخطط الوزارة لتوسيع عدد طلاب الكليات والدراسات العليا الدوليين من حوالي 124 ألفا إلى ما يقرب من 220 ألفا، لتصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالميا للحصول على شهادات أكاديمية.وتخطط الحكومة أولا لإنشاء منشأة داخل مراكز التعليم الكورية في جميع أنحاء العالم تكون مُكلَّفة باستقطاب الطلاب الأجانب. وستربط هذه المرافق بين الجامعات الكورية والجامعات المحلية لتقديم برامج اللغة الكورية والاستشارات حول الدراسة في كوريا الجنوبية.وستنشئ الحكومة أيضا المزيد من المناطق الخاصة لتدويل التعليم، لتزويد الطلاب الأجانب بالدعم ليس فقط في تعليمهم، ولكن أيضا في الحصول على فرص تدريبية وفرص للحصول على خبرات وظيفية، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المواهب المطلوبة في الشركات القائمة في المناطق التي تضم هذه المناطق الخاصة.