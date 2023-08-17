رئيس الحزب الديمقراطي ينفي مزاعم تورطه في فضيحة مشروع بيك هيون دونغ

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نفى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" مجددا مزاعم تورطه في مشروع تطوير الأراضي في منطقة "بيك هيون دونغ" في "سيونغنام"، جنوب سيول.ويواجه "لي" تكهنات بأنه عندما كان عمدة لمدينة "سيونغنام"، فقد شارك في تغيير شروط التصاريح المختلفة لصالح الشركات الخاصة لمشروع بناء شقق سكنية في الموقع السابق، والتي كان موقعها هو مقر المعهد الكوري لأبحاث الغذاء.وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، أرفق "لي" وثيقتين، تمت صياغة إحداهما في 12 مارس 2014 بعد اجتماع ترأستْه الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" بشأن تنشيط الاقتصادات الإقليمية؛ والأخرى هي رسالة أرسلَتْها وزارة النقل إلى مدينة "سيونغنام" في 21 مايو 2014 عندما كان "لي" عمدة المدينة.ويبدو أن "لي" أرفق هذه الوثائق لإثبات أن تغيير شروط التصاريح كان بأوامر من الرئيسة السابقة "بارك" وبدعوة من وزارة النقل. وقد نفى رئيس الحزب الديمقراطي مرارا تورطه في المشروع منذ الانتخابات الرئاسية السابقة.وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تصريح "لي" في رسالة إلى أعضاء الحزب بأنه لم يربح شيئا من المشروع. وفي تلك الرسالة، أرفق رئيس الحزب أيضا ملخصا للملف الذي سيقدمه إلى النيابة اليوم الخميس.ومن المقرر أن يمثل "لي" أمام مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية في الساعة 10:20 صباح اليوم الخميس للاستجواب.