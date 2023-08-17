ارتفاع أسعار الصادرات والواردات بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية

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شهدت أسعار الصادرات والواردات في البلاد نموا طفيفا في الشهر الماضي، بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار الصادرات للبلاد 112.81 نقطة في يوليو، بزيادة 0.1% عن الشهر السابق.وأدى ارتفاع صادرات الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 7% إلى الزيادة الإجمالية في مؤشر أسعار الصادرات، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط والطلب على السفر خلال ذروة موسم الصيف.وارتفع سعر خام دبي، الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 7.3% من 74.99 دولارا للبرميل في يونيو إلى 80.45 دولارا للبرميل في يوليو.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.4% من يونيو إلى 130.44 نقطة في الشهر الماضي.ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 11.5%، بينما انخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 13.5%.