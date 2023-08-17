الولايات المتحدة تعاقب 3 كيانات ذات صلة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 شركات مرتبطة بتاجر أسلحة عوقب في وقت سابق لمحاولته تسهيل صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء أنه فرض قيودا على الشركات "Versor" و"Verus" و"Defense Engineering"، والتي ترتبط جميعها بالمواطن السلوفاكي "آشوت مكرتيشيف"، والذي عوقب في وقت سابق في مارس.وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن "مكرتيشيف" هو رئيس شركة "Versor"، ومؤسس ومالك شركة "Verus"، والمدير الوحيد للشركة الثالثة.وفقا لوزارة الخزانة، نظم "مكريتشيف" نقل أكثر من 20 نوعا من الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا، مقابل مجموعة من البضائع، بما في ذلك المواد الخام والسلع.وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع أصول الكيانات الثلاثة في الولايات المتحدة، وسيتم حظر معاملاتها مع الأفراد والشركات الأمريكية.