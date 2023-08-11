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السياسية

الرئيس يون يغادر متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور قمة كامب ديفيد

Write: 2023-08-17 10:28:42Update: 2023-08-17 15:45:52

الرئيس يون يغادر متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور قمة كامب ديفيد

Photo : YONHAP News

سيغادر الرئيس "يون صوك يول" متوجها إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لحضور قمة مع نظيريه الأمريكي والياباني في "كامب ديفيد".

وسيسافر "يون" على متن الطائرة الرئاسية من قاعدة سيول الجوية بعد ظهر اليوم الخميس، بعد اختتام إجراءات الجنازة لوالده الذي وافته المنية يوم الثلاثاء. ولن ترافقه السيدة الأولى "كيم كيون هي" هذه المرة.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس غدا الجمعة قمة "كامب ديفيد" التي سيعقبها مأدبة غداء ومؤتمر صحفي مشترك.

وسيناقش الزعماء الثلاثة الرؤى المشتركة والمبادئ الأساسية للتعاون الثلاثي، بالإضافة إلى سبل العمل معا لبناء نظام تعاون متعدد المستويات، والردود المشتركة على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تتناول القمة ليس فقط القضايا الأمنية والعسكرية، بما في ذلك توحيد التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات حول صواريخ كوريا الشمالية، ولكنها ستتناول أيضا الموضوعات غير العسكرية، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي.

وهناك احتمال أن يعقد "يون" اجتماعات قمة ثنائية منفصلة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في "كامب ديفيد".

ومن المقرر أن يعود "يون" إلى البلاد مساء الجمعة، ليصل إلى كوريا الجنوبية بعد منتصف ليل الأحد بقليل.
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