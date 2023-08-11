توسيع دعم التربية والتعليم للأسر في كوريا

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عقدت الحكومة الكورية الجنوبية أمس اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاجتماعية حيث قررت تغيير معيار استحقاقات الأسر التي لديها أكثر من طفلين إلى الأسر ذات الطفلين.في البداية، ستقوم بتخفيض معيار إمداد الأسر ذات ثلاثة أطفال ببيوت عامة إلى أسر ذات طفلين حتى نهاية هذا العام.كما قررت الحكومة دراسة توسيع معيار الإمداد الخاص ببيوت خاصة أيضًا.وتنوي الحكومة الكورية تعديل القانون ذي الصلة بتقديم مزايا الإعفاء أو التخفيض من ضريبة اقتناء السيارات والتي كانت تُمنح فقط للأسر التي لديها ثلاثة أطفال حتى تقديمها إلى الأسر ذات الطفلين أيضًا.علاوة على ذلك، سيتم توسيع نطاق معيار المزايا المتعلقة باستخدام المنشآت الثقافية الوطنية بما في ذلك المسارح أو المتاحف الوطنية ليشمل الأسر التي لديها طفلان.ومن المتوقع أن يتم توسيع دعم التربية والتعليم للأسر التي لديها أكثر من طفل.وقررت وزارة التعليم إدراج هذا النوع من الأسر في قائمة المستفيدين من نظام رعاية تلاميذ المرحلة الابتدائية، بينما قررت وزارة المرأة والأسرة تخفيف عبء رعاية الأطفال من خلال تقديم خصم إضافي على الاشتراكات في خدمة رعاية الأطفال وفقًا لعدد الأطفال.كما قررت توحيد معايير هذا النوع من الأطفال التي كانت مختلفة بين الحكومات المحلية.