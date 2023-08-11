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كشفت بلدية سيول عن تصميم جديد لشعارها الجديد "سيول ماي سوول" الذي يعني "سيول روحي".يتميز التصميم الجديد بالتلاحم بين صورة القلب وعلامة التعجب والصور التوضيحية على شكل الابتسام.وقد تم تطبيق الألوان الزاهية والخفيفة على مختلف الصور التوضيحية التي تشير إلى القلب والتجربة والمتعة.كما تم بناء الشعار الفرعي "إذا تجمعت القلوب، تصبح سيول".وقال "أوه سيه هون" عمدة سيول إنه كان يبحث عن علامة تجعل الناس يبتسمون رغم حياتهم اليومية المملة والروتينية كلما فكروا في علامة سيول.وتخطط البلدية للقيام بالترويج لها باستخدام تصميمها الجديد من خلال إنشاء منحوتات فنية في ثلاثة معالم رئيسية في العاصمة وغيرها.يشار إلى أن عملية اختيار الشعار والتصميم الجديدين استغرقت أكثر من عام، وتكلفت حوالي ثلاثمائة مليون وون أو ما يساوي حوالي مائتين وعشرين ألف دولار.