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بدأ مجلس المراجعة والتفتيش الكوري في جمع البيانات الخاصة بمعسكر الكشافة الدولي في منطقة "سيه مان كوم" فيما يتعلق بقضية سوء تنظيمه.ويقوم المجلس بجمع البيانات الخاصة بإدارة مقاطعة شمال جولا، ولجنة تنظيم المعسكر، إلى جانب وزارة المرأة والأسرة، وغيرها من الوزارات ذات الصلة.ويخطط المجلس لتفتيش جميع نواحي المعسكر بما في ذلك عمليات الحصول على حق الاستضافة والتحضير والتشغيل.الجدير بالذكر أن المعسكر الدولي لم يتم تنظيمه بشكل سلس رغم إجراءات الاستعداد التي تمت على مدار ستة أعوام.ومن المتوقع أن يفحص المجلس ما إذا كان اختيار المنطقة كمكان لاستضافة المعسكر مناسبًا.وكان بعض الخبراء يشيرون إلى أن المنطقة لم تكن مناسبة للتخييم لأنها عبارة عن مكب للنفايات غير صالح لتصريف المياه، كما يفحص المجلس صحة تنفيذ ميزانية المعسكر.فقد بلغ إجمالي ميزانية المعسكر الدولي 117 مليارا و100 مليون وون أو ما يساوي حوالي ستة وثمانين مليونا وسبعمائة ألف دولار. وقد أنفقت لجنة التنظيم 87 مليار وون منها في العمالة والتشغيل والإدارة وغيرها.كما تم إنفاق 13 مليار وون فقط في مرافق المعسكر، بما في ذلك دورات المياه، وغرف الاستحمام، بينما لم تكن تكاليف النظافة والمستلزمات الخاصة لمواجهة الحرارة الشديدة كافية.ويرسل المجلس عددا من موظفيه في ثلاثة أقسام له من أجل جمع البيانات المعنية، كما ينوي القيام بالتفتيش الميداني قريبا.