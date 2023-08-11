الحكومة الكورية تسلم مواد إغاثة إلى حكومة هاواي للاستجابة لحرائق جزيرة ماوي

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صرحت وزارة الخارجية في سيول اليوم بأن الحكومة الكورية سلمت أمس مواد الإغاثة الطارئة بما في ذلك مياه الشرب والغذاء والبطانيات ومولدات الكهرباء وغيرها إلى حكومة هاواي لمواجهة أضرار الحرائق الكبيرة في جزيرة ماوي.وسبق للحكومة الكورية أن قررت تقديم مساعدة إنسانية طارئة تبلغ قيمتها مليوني دولار للاستجابة لأضرار الحرائق يوم 14 من هذا الشهر.ومن المتوقع أن يتم تقديم المساعدة بالدعم المادي الذي تبلغ قيمته حوالي نصف مليون دولار والدعم النقدي الذي تبلغ قيمته مليون ونصف مليون إلى مؤسسة مجتمع هاواي.وقال "لي سو يونغ" القنصل العام في هونولولو إن الشعب الكوري يأمل بإخلاص أن يتعافى مواطنو ماوي مبكرا وأن يعودوا إلى حياتهم اليومية بنشاط، مضيفا أن جمهورية كوريا ستقف دائما إلى جانب الولايات المتحدة في الأوقات الصعبة مع الحفاظ على التحالف القوي بينهما.ومن جانبه قال "لوك" نائب محافظ ولاية هاواي إنه يشكر من صميم القلب - نيابة عن الولاية - الرئيس الكوري "يون صوك يول" والشعب الكوري لاتخاذ الحكومة الكورية التي هي أقرب حليف للولايات المتحدة قرارا سريعا للغاية بالمساعدة الكبيرة.