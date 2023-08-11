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صرحت الحكومة الكورية بأنها تُعِدُّ مسودة قانونٍ فرعي يتعلق بنظام "بياناتي" بدءًا من النصف الثاني من هذا العام، وتنفذ النظام بالفعل بدءا من عام 2025.أعلنت لجنة حماية المعلومات الشخصية عن إستراتيجية إصلاح نظام "بياناتي" الوطني في اجتماعٍ للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية عُقِد اليوم.جديرٌ بالذكر أن النظام سيتم تطبيقه في المستقبل بناء على قانون حماية المعلومات الشخصية الذي تم تعديله في شهر مارس الماضي بحيث سيسمح لأصحاب المعلومات بنقل المعلومات الشخصية إلى أمكان يريدونها من أجل استخدامها في الخدمات التي يريدونها.وقالت الحكومة إنها ستبدأ أولا في تطبيق هذا النظام على الرعاية الصحية والطبية، والرفاهية، والاتصالات وخدمات الإنترنت، والطاقة، والتوظيف والعمالة، والعقارات، والتعليم، والتوزيع، والنقل، والترفيه، والنواحي التي لها تأثير كبير على حياة المواطنين العاديين.كما شرحت اللجنة أنها ستُكَوِّن فرقا للعمل حسب القطاعات من أجل رسم المعايير ذات الصلة من خلال جَمْع الآراء.كما قررت تعزيز ثقة الشعب بالنظام من خلال إنشاء قواعد أمان خاصة للنظام، مثل استخدام البيانات المرسلة فقط ضمن نطاق غرض الإرسال، وإنشاء "مِنصةِ دعم النظام" من أجل التحقق من السجل من نقل المعلومات الشخصية.بالإضافة إلى ذلك صرَّحت أنها ستعزز آليات الأمن وتحديد الهوية لمنع الحث على نقل البيانات غير العادل، والمعاقبة الصارمة على انتهاكات التزامات حماية المعلومات الشخصية.