وصول فريق كوري شمالي للتايكوندو إلى بكين سرا

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وصل فريق كوري شمالي لرياضة التايكوندو إلى الصين لأول مرة منذ 3 سنوات و7 أشهر بعد تفشي جائحة كورونا بحيث دخل بكين صباح اليوم في حالةٍ أمنية قصوى.والتقطت كاميرا هيئة الكي بي إس بعض مشاهد اللاعبين الكوريين الشماليين بما في ذلك مشاهد اتجاههم إلى بكين عبر قطار ليلي ومشاهد صورهم في القطار.يشار إلى أن لاعبي الفريق الكوري الشمالي وصلوا إلى بكين في الساعة التاسعة إلا الربع صباح اليوم وسط حالة تَكتُّمٍ شديد. وبقي جميعهم في داخل القطار حتى يخرج الركاب العاديون منه، ومن ثم ركبوا أوتوبيسا ليخرجوا من محطة القطار تحت توجيه سيارات تابعة للسفارة الكورية الشمالية هناك.ومن المقرر أن يشارك الفريق الكوري الشمالي في بطولة التايكوندو العالمية التي ستقام في كازاخستان بدءا من يوم 18 من هذا الشهر.تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الفريق في بطولة دولية تأتي لأول مرة منذ 3 سنوات و7 أشهر بعد إغلاق الحدود الكورية الشمالية من أجل منع الوباء.ومع زيادة احتمال مشاركة المنتخب الكوري الشمالي في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة هانغ جوو بالصين الشهر القادم، تظهر توقعات ببدء التبادلات البشرية الفعلية بين كوريا الشمالية والصين.