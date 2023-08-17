وكالة المخابرات الكورية: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع قمة سيول وواشنطن وطوكيو

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حذرت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وغير ذلك من الأعمال الاستفزازية، تزامنا مع القمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.وأدلت وكالة المخابرات بهذا التصريح اليوم الخميس في جلسة إحاطة للجنة المخابرات البرلمانية، وفقا لما ذكره النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "يو سانغ بوم"، وهو العضو البارز باللجنة عن الحزب.وفي إحاطة لوسائل الإعلام، قال "يو" إن وكالة المخابرات رصدت أنشطة لمركبات تشير إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع مختارة، بما في ذلك العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، بالإضافة إلى النقل المتكرر للوقود من محطة وقود سائل، وهو ما يدعم هذا الاستنتاج.وقالت الوكالة إن حركة المركبات أصبحت نشطة بصورة ملحوظة في منشأة إنتاج صواريخ الوقود الصلب في الشمال، مما يشير إلى أن تدريبا مشتركا يتضمن إطلاق صاروخ قادر على حمل أسلحة نووية تكتيكية قد يكون قيد الإعداد.وفي إشارة إلى أمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" باستكمال الإعداد الفني لإطلاق قمر الاستطلاع العسكري للنظام في النصف الثاني من العام، توقعت وكالة المخابرات الوطنية أنه يمكن القيام بمحاولة ثانية في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر.