الرئيس يون يوافق على إقالة رئيس لجنة معايير الاتصالات ونائبه

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وافق الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس على مقترح لإقالة رئيس لجنة معايير الاتصالات الكورية ونائبه، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة لحضور القمة الثلاثية في "كامب ديفيد".وصرح مسؤول رئاسي لوكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس "يون" وقَّع على مقترحي إقالة الرئيس "جونغ يون جو" ونائبه "لي كوانغ بوك" بعد اطلاعه على الأمر.وكشفت لجنة الاتصالات الكورية في وقت سابق أن تدقيقها في لجنة معايير الاتصالات كشف عن سلوك غير لائق من قبل قيادتها، ومن بينهم "جونغ"، بما في ذلك عدم الالتزام بساعات العمل والإفراط في استخدام النفقات التشغيلية.وقد تم تعيين "جونغ" في ظل إدارة "مون جيه إين"، وكان من المقرر أن تستمر ولايته حتى يوليو من العام المقبل.