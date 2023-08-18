استمرار الحرارة الشديدة خلال الأسبوع المقبل

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وسط التحذيرات المستمرة من موجات الحر التي لا تزال سارية في معظم المناطق الجنوبية من البلاد، قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس الحار سيستمر خلال الأسبوع المقبل، مع وصول درجات الحرارة المحسوسة إلى 33 درجة مئوية.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية في إفادة صحفية أمس الخميس إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار فمن المتوقع هطول ما يصل إلى 60 مليمترا من الأمطار في بعض المناطق من وقت متأخر بعد الظهر، حتى يوم الجمعة.وقالت الإدارة إن الحرارة الشديدة ستستمر خلال الأسبوع المقبل، بينما ستشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح والبرق والرعد في ساعات المساء.وستتراوح درجات الحرارة الصغرى في النهار خلال الأسبوع المقبل بين 22 و 26 درجة مئوية، ودرجات الحرارة العظمى بعد الظهر بين 28 و 33 درجة مئوية، وهو ما يشبه معدلاتها في السنوات الماضية أو أعلى قليلا منها.وفي العاصمة سيول، سيبدأ اليوم عند 24 أو 25 درجة مئوية، ثم سترتفع إلى ما بين 30 و 32 درجة مئوية.