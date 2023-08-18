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الشرطة تحقق في أحدث تهديد بالتفجير يستهدف مرفق السكك الحديدية

Write: 2023-08-18 09:59:06

الشرطة تحقق في أحدث تهديد بالتفجير يستهدف مرفق السكك الحديدية

Photo : YONHAP News

تبحث الشرطة في تهديد آخر بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني، وهو يستهدف هذه المرة "منشأة سكة حديد عالية السرعة"، دون ذكر تفاصيل المنطقة أو الموقع.
وبحسب الشرطة، فقد أبلغتها وزارة الخارجية بعد ظهر الخميس بالتهديد.
كما تم إبلاغ مراكز الشرطة الإقليمية بإرسال الضباط والمحققين إلى محطات القطار الرئيسية.
ويُعتقد أن سفارة كوريا الجنوبية في بابوا غينيا الجديدة تلقت رسالة بريد إلكتروني في البداية.
وفي حين تعهدت الشرطة باتخاذ استعدادات شاملة، أشار أحد مسؤولي الشرطة إلى أن التهديد الأخير يشبه رسائل البريد الإلكتروني التي وردت في الأيام الأخيرة من اليابان، والتي هددت بتفجير المتحف الوطني الكوري والمحكمة العليا والسفارة اليابانية ومجالس المدن ومحطات مترو الأنفاق، وغير ذلك من الأماكن الأخرى.
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