الرئيس يون يصل إلى الولايات المتحدة لحضور القمة مع بايدن وكيشيدا

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وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى الولايات المتحدة لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في "كامب ديفيد" بولاية "ماريلاند".ووصلت الطائرة الرئاسية، التي أقلعت من قاعدة سيول الجوية في "سيونغنام" في حوالي الساعة 6:15 مساء الخميس بتوقيت كوريا، إلى قاعدة "أندروز" المشتركة بالقرب من واشنطن العاصمة في الساعة 6:40 مساء الخميس بالتوقيت المحلي.ومن المقرر عقد القمة الثلاثية يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، أو في وقت مبكر من يوم السبت بتوقيت كوريا، في المنتجع الرئاسي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يتبنى القادة الثلاثة وثيقتين بعنوان "مبادئ كامب ديفيد" و"روح كامب ديفيد" تتعلقان بتعزيز التعاون الثلاثي.وسيكون هذا هو الاجتماع الرابع بين زعماء الدول الثلاث منذ تولي الرئيس "يون" منصبه، وهي أول قمة قائمة بذاتها بينهما لا تنعقد على هامش مؤتمر متعدد الأطراف.كما سيُجري "يون" محادثات ثنائية منفصلة مع "بايدن" و"كيشيدا" تزامنا مع القمة الثلاثية.