3 من كل 10 كوريين يعتقدون أن توحيد الكوريتين ليس أمرا ضروريا

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تبين أن 3 من كل 10 كورييين جنوبيين يعتقدون أن توحيد الكوريتين ليس أمرا ضروريا، وأن 33% من الكوريين يرون أن التوحيد سيكون أمرا من المستحيل تحقيقه.وطبقا لنتائج استطلاعٍ للرأي أجراه معهد أبحاث الوحدة والسلام التابع لجامعة سيول الوطنية خلال الفترة من يوم الرابع وحتى السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي على 1200 من المواطنين البالغين، قال 29.8% من المشاركين في الاستطلاع إن التوحيد ليس أمرا ضروريا، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن تم إجراء أول مسح ذي صلة في عام 2007.أما الذين أكدوا على ضرورة التوحيد فبلغت نسبتهم 43.8%، مسجلة أقل مستوياتها منذ عام 2007.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 41.3% في العشرينيات من العمر أعربوا عن اعتقادهم بأن التوحيد بين الكوريتين ليس أمرا ضروريا، مما يدل على أن جيل الشباب أصبح لديه نظرة سلبية بشأن التوحيد.وتوقع 30.2% من المشاركين في الاستطلاع أن يحتاج التوحيد إلى أكثر من 30 عاما، فيما قال 33.3% منهم إن التوحيد سيكون أمرا من المستحيل تحقيقه.وأعرب 53.8% منهم عن تأييدهم للسياسات التي تنتهجها حكومة الرئيس "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، بعد أن كانت معدلات التأييد 45.4% في العام الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2.8%.