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البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة

Write: 2023-08-18 11:23:24Update: 2023-08-18 15:28:59

البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة

Photo : YONHAP News

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" "دون شروط مسبقة" لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وأدلى "جون كيربي"، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، بهذه التصريحات خلال مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، مضيفا أن العرض لا يزال مطروحا على الطاولة على الرغم من عدم وجود رد إيجابي من بيونغ يانغ.
ومع عدم إبداء "كيم" أي اهتمام بالعرض، قال "كيربي" إن على الولايات المتحدة ضمان استعدادها للدفاع عن مصالحها الأمنية الوطنية ومصالح حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان.
وقال إن هذا يعني تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة كما فعلت، وستنظر في استمراره إذا لزم الأمر.
وبينما أكد أنه تم تقديم عرض لإجراء محادثات، لم يحدد "كيربي" متى تم نقله إلى كوريا الشمالية.
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