الأمم المتحدة توافق على تقديم مساعدات للأطفال في كوريا الشمالية

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وافقت لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي على الطلب الذي تقدمت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لإعفاء برنامجها الخاص بتقديم مياه الشرب والدعم الصحي للأطفال في كوريا الشمالية من العقوبات.وطبقا لموقع لجنة عقوبات كوريا الشمالية على الإنترنت، تمت الموافقة على طلب منظمة اليونيسف الذي سيتم بموجبه تقديم ما قيمته 1.15 مليون دولار من 46 مادة إغاثة للأطفال في كوريا الشمالية، يوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، حيث سيتم توزيعها على دور الحضانة والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى المجتمعات الإقليمية.كما تم إعفاء أجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض والطابعات وغيرها من معدات المعلومات والاتصالات المستخدمة في مكتب اليونيسف ببيونغ يانغ، من العقوبات، مما يشير إلى احتمال عودة موظفي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى مكاتبهم في بيونغ يانغ قريبا، بعد أن انسحبوا منها بسبب إغلاق كوريا الشمالية حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا في أوائل عام 2020.