توصية بالعودة المشروطة لمجموعة سامسونغ إلى عضوية رابطة الصناعات الكورية

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أوصت لجنة مراقبة الالتزام بالقانون التابعة لمجموعة شركات "سامسونغ" بالعودة المشروطة للمجموعة إلى عضوية رابطة الصناعات الكورية.وكان عدد من مجموعات الشركات الكورية الرئيسية، منها مجموعة "سامسونغ" قد انسحب من عضوية الرابطة في شهر فبراير من عام 2017، بعد أن تم الإشارة إلى أن الرابطة عملتْ كحلقة وصل للتواطؤ السياسي في فضيحة التلاعب بشؤون الدولة.وتم توجيه هذه التوصية لمجموعة "سامسونغ" في اجتماع عُقد اليوم الجمعة للجنة مراقبة الالتزام بالقانون بشرط أن تسحب "سامسونغ" عضويتها من رابطة الصناعات الكورية فور حدوث فضائح مماثلة.ومن المتوقع أن تتخذ بعض الشركات العملاقة الأخرى، منها "إس كيه" و"هيونداي مورتورز" و"إل جي"، قرارات مماثلة إذا قررت "سامسونغ" العودة إلى عضوية رابطة الصناعات الكورية.