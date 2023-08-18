الحكومة الكورية تنفي صحة النبأ الياباني المتعلق بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما

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نفت الحكومة الكورية لليوم الثاني على التوالي صحة النبأ الياباني الذي يفيد بأن سيول طلبت من طوكيو بدء عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية قبل إجراء الانتخابات العامة في كوريا في العام القادم.وقال "بارك كو يون" نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الحكومة الكورية لم تطلب من الجانب الياباني إطلاقا تصريف المياه الملوثة بشكل مبكر، مطالبًا بالامتناع عن نشر أنباء وادِّعاءات مماثلة.وأكد أن موقف الحكومة الكورية بشأن تصريف المياه الملوثة اليابانية يركز على صحة وسلامة أفراد الشعب الكوري، قائلا إن هذا الموقف يقوم على أساس علمي دون أي نوع من الاعتبارات السياسية.وكانت صحيفة أساهي اليابانية يوم الأربعاء الماضي قد نشرت مقالا لمراسلها لدى سيول يفيد بأن إدارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" وحزب قوة الشعب الحاكم يعتقدان بأنه من الأفضل تصريف المياه الملوثة اليابانية بشكل مبكر، كي لا يؤثر ذلك سلبا على الحزب الحاكم في الانتخابات العامة التي ستُجرَى في العام القادم، مضيفة أنه يتم نقل هذا الموقف للجانب الياباني بطريقة غير رسمية.