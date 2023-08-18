البيت الأبيض: بايدن يتوجه إلى كامب ديفيد لحضور القمة الثلاثية

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سيتوجه إلى المنتجع الرئاسي "كامب ديفيد" للتحضير لاستضافة القمة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان.وقال البيت الأبيض إن تقدير "بايدن" للعلاقة مع كوريا الجنوبية واليابان يتضح من حقيقة أن رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" هما أول الزعماء الأجانب الذين دعاهم إلى "كامب ديفيد".ومن المقرر أن يلتقي "بايدن" بالزعيمين في القمة الثلاثية في نزل "لوريل لودج" التاريخي صباح الجمعة.وقالت وكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن يتناول الزعماء الثلاثة غداء عملٍ في الكوخ الرئاسي "أسبن لودج"، وأن يعقدوا مؤتمرا صحفيا مشتركا في الهواء الطلق بعد القمة.وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض "جون كيربي" خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه تم اختيار "كامب ديفيد" للاعتراف بالشجاعة السياسية للرئيس "يون" و"كيشيدا" وتوضيح جدية اهتمام "بايدن" بالعلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية.