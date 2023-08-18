احتمال قيام روسيا بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية

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طبقا لتقرير صادر عن موقع "بيوند باراليل" المتخصص بشؤون كوريا الشمالية التابع للمركز الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية والشؤون الدولية أمس الخميس، يبدو أن روسيا قد قامت بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات العاملة بالوقود الصُّلب إلى كوريا الشمالية.وقال التقرير إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "هوا صنغ 18" الذي أطلقته كوريا الشمالية في شهر يوليو الماضي والصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات من طراز "توبول إم" متشابهان في حجمهما ومسار تحليقهما.وأضاف أنه من الصعب تفسير الظهور المفاجئ لأسلحة متطورة في كوريا الشمالية دون التكنولوجا التي قدمتها الحكومة الروسية وعلمائها لبيونغ يانغ.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الثاني عشر من شهر يوليو الماضي الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "هوا صنغ 18"، والذي يعمل بالوقود الصلب، باتجاه البحر الشرقي.وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الصواريخ قادر على ضرب الأراضي الأمريكية بعد تحليق أكثر من 15 ألف كيلومترًا، إذا تم إطلاقه بزاوية عادية تتراوح بين 30 درجة و45 درجة.