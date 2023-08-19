كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تتفق على إجراء تدريبات عسكرية ثلاثية سنوية

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وافقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز التعاون العسكري للرد بفعالية على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وقال المكتب الرئاسي إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" التي عقدت في "كامب ديفيد" اليوم .وكشفت الدول الثلاث عن نيتها لإجراء تدريبات ثلاثية سنوية متعددة المجالات لتعزيز التعاون والقدرات المنسقة.وقدر المكتب الرئاسي أنه من خلال إجراء تلك التدريبات بانتظام، تخطط الدول الثلاث لإرسال رسالة موحدة بشأن التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، مع إرساء أساس مستقر للتعاون الثلاثي.كما أكدوا مجددا عزمهم على تفعيل تبادل البيانات التحذيرية بشأن صواريخ الشمال فوريا بحلول نهاية العام، وفقا للالتزام الوارد في بيان "بنوم بنه" الصادر في نوفمبر 2022.وقال المكتب الرئاسي إن الاتفاق الأخير يمثل تقدما مهما سيمكّن الدول الثلاث من معالجة التهديدات النووية والصاروخية للنظام بطريقة أكثر فاعلية.وفي قمة الجمعة، اتفق القادة الثلاثة على زيادة تعزيز الحوار الثلاثي حول التعاون في أمن الفضاء، مع التركيز بوجه خاص على التهديدات في مجال الفضاء، واستراتيجيات الفضاء الوطنية، والاستخدام المسؤول للفضاء.