كيشيدا يزور محطة فوكوشيما قبل إطلاق المياه الملوثة

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أفادت تقارير صحفية بأن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد قام بزيارة أمس الأحد لمحطة فوكوشيما النووية التي كان قد دمرها تسونامي، قبل التصريف المخطط لمياهها الملوثة في المحيط.وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن كيشيدا تفحص مرافق التفريغ، بما في ذلك نظام معالجة السوائل المتقدم، وهو نظام يزيل المواد المشعة المختلفة من المياه الملوثة المتراكمة في محطة الطاقة النووية.كما قال تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة إن هذه هي المرة الأولى التي يتفقد فيها كيشيدا تلك المنشآت. وخلال رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون صوك يول، أعلن كيشيدا عن خطته لزيارة محطة فوكوشيما النووية للتأكد مما إذا كان قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتصريف المياه الملوثة.وقال تقرير آخر نشرته صحيفة ماينيتشي شيمبون اليومية إنه من المرجح أيضا أن يلتقي كيشيدا اليوم الاثنين مع ممثلين عن جمعيات مصائد الأسماك التي أعربت عن مخاوفها بشأن الأضرار المحتملة لمنتجات المأكولات البحرية الخاصة بها. وأشار التقرير إلى أن طوكيو تعتزم بدء إطلاق المياه في أواخر شهر أغسطس الجاري.