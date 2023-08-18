كوريا تشهد أمطارا غزيرة لعدة أيام

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تعرضت بعض المناطق في كوريا الجنوبية لسقوط أمطار يوم أمس الأحد، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على مستوى البلاد اعتبارا من الغد الثلاثاء.وقال تقرير نشرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس إن الأمطار المفاجئة سوف تستمر في المناطق الداخلية حتى اليوم الاثنين، مع توقعات بأن تكون معدلاتها 80 ملليمترا، بينما ستتراوح بين 30 و60 ملليمتر في الساعة على بعض المناطق الداخلية، وسوف تكون مصحوبة ببرق ورياح قوية.وأضاف التقرير أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح وبرق في منطقة العاصمة اعتبارا من الغد الثلاثاء، كما ستشهد معظم أنحاء البلاد أمطارا اعتبارا من يوم الأربعاء.ودعت الهيئة إلى توخي الحذر من هطول الأمطار، حيث من المحتمل أن تستمر لعدة أيام حتى يوم الجمعة.