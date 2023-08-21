توجيه اتهام بالقتل للمتهم في قضية الاغتصاب

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اتُهم رجل بالاعتداء على امرأة واغتصابها على طريق للمشي لمسافات طويلة في العاصمة سيول، بتهمتيْ الاغتصاب والقتل.وقد وُجهت للرجل، في الثلاثينيات من عمره، اتهامات في البداية بالاعتداء والاغتصاب، لكن الشرطة المحلية قالت أمس الأحد إنه تم تغيير التهمة إلى اغتصاب وقتل، حيث توفيت الضحية أول من أمس السبت.ويُشتبه في أن المتهم، الذي تم التعرف عليه فقط من خلال لقبه "تشيه"، قد هاجم امرأة في الثلاثينيات من عمرها بأداة نحاسية والاعتداء عليها جنسيا على ممر منحدر في منطقة "شيلليم"، صباح يوم الخميس الماضي. وتم نقل الضحية على الفور إلى المستشفى وكانت فاقدة للوعي، لكنها توفيت بعد ظهر يوم السبت، بعد يومين من الهجوم.وتدرس الشرطة الإفصاح علنا عن المعلومات الشخصية للمتهم، كما تخطط لإجراء تشريح للجثة اليوم الاثنين لمعرفة السبب الدقيق لوفاتها.