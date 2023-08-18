كوريا والولايات المتحدة تبدآن تدريبات أولتشي العسكرية المشتركة

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة اليوم الاثنين.وقالت وزارة الدفاع الكورية في وقت سابق إن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" ستعقد بدءا من اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بناء على سيناريوهات تعكس قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتقدمة، والتغيرات في البيئة الأمنية، والدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. وقد تم تعديل تلك السيناريوهات بشكل كبير مقارنة بمناورات العام الماضي، لتشمل محاولات المحاكاة الأولى من قبل كوريا الشمالية لزرع الارتباك في كوريا الجنوبية في أثناء حالة حرب أو أوضاع طوارئ، من خلال نشر أخبار مزيفة. وقال مسؤول حكومي إنه سيتم أيضا تضمين سيناريوهات لتدريب القوات، من أجل الانتقال السريع إلى وضعية زمن الحرب. وخلال مناورات أولتشي لهذا العام، سيعقد البلدان الحليفان تدريبات ميدانية مشتركة على نطاق أوسع بكثير مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة.وأوضح مسؤول عسكري أنه من المقرر تنظيم حوالي 30 فعالية تدريب ميداني بين البلدين في مناورات أولتشي لهذا العام من أجل تعزيز قدرات الجانبين على تنفيذ عمليات مشتركة.وبالإضافة إلى مشاركة جنود من قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية من البلدين، ستشارك أيضا قوات الفضاء الأمريكية للمرة الأولى، إلى جانب مشاركة إضافية من قبل تسع دول أعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة، وهي: أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا واليونان. وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند.