زعيم كوريا الشمالية يتفقد اختبار صواريخ كروز على متن سفينة حربية

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أفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على اختبار صواريخ كروز استراتيجية من على متن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية، في رد على ما يبدو على بدء مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأوضح التقرير أن كيم تفقد قافلة الحرس السطحي الثانية التابعة لأسطول البحر الشرقي التابع للقوات البحرية في الجيش الشعبي الكوري الشمالي، لكن التقرير لم يحدد موعد ذلك التفتيش. وقال التقرير إن كيم راقب أيضا تدريبات إطلاق صاروخ كروز استراتيجي أجرتها السفينة في نفس اليوم.وقالت الوكالة إن الإطلاق كان يهدف إلى التحقق من الوظيفة القتالية وأنظمة الصواريخ في تلك السفينة، مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ مهام هجومية في حرب فعلية، موضحة أن السفينة ظلت تصيب أهدافا بسرعة دون أي أخطاء. وشدد كيم على أهمية أعمال وواجبات القوات البحرية لتدمير إرادة العدو للقتال في حالات الطوارئ، وتنفيذ المخططات الاستراتيجية والتكتيكية للقيادة العسكرية العليا، والدفاع عن سيادة كوريا الشمالية وأمنها.كما دعا كيم إلى تكثيف الجهود لتحسين القوة القتالية للقوات البحرية، وتحديث التسلح البحري. جاء لك فيما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولتشي فريدوم شيلد المشتركة، اليوم الاثنين.