بدء تدريبات أولتشي اليوم الاثنين

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بدأت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تدريبات "أولتشي" السنوية التي تستهدف الاستعداد لحالات الطوارئ الوطنية، وتستمر لمدة أربعة أيام على مستوى البلاد.وبحسب وزارة الداخلية والسلامة، سيشارك في التدريبات هذا العام حوالي 580 ألف شخص من حوالي أربعة آلاف مؤسسة حكومية وعامة، وآخرين من جميع أنحاء كوريا. يذكر أن تدريبات أولتشي هي تمرين على المستوى الوطني يتم إجراؤه مرة واحدة سنويا لمراجعة واستكمال الخطط الحكومية للاستعداد للطوارئ الوطنية، مثل الحرب، ولتعريف المسؤولين الحكوميين بإجراءات واجباتهم في مثل تلك الأحوال.وفي هذا السياق، سيتم في تدريبات هذا العام التحقق من استعدادات الحكومة للرد على التهديدات النووية الكورية الشمالية المتقدمة وهجمات الطائرات بدون طيار والتهديدات الإلكترونية، من خلال تدريب استدعاء الطوارئ وتمرين على التحول إلى نظام إداري في زمن الحرب لتعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين على أداء واجباتهم في زمن الحرب.ومن المقرر إجراء تدريبات الدفاع المدني على مستوى البلاد بعد غد الأربعاء، والتي ستتضمن صفارات الإنذار من الغارات الجوية وتنبيهات عامة للإخلاء والسيطرة على حركة المرور.وتُقام هذه التدريبات بالتزامن مع تدريبات "أولشي فريدوم شيلد" العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي بدأت أيضا اليوم الاثنين.