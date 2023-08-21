يون يسعى لاستضافة القمة الثلاثية في كوريا الجنوبية العام القادم

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يسعى الرئيس "يون صوك يول" لاستضافة القمة الثلاثية القادمة مع الولايات المتحدة واليابان في سيول العام القادم.وصرح مدير الأمن القومي الكوري "تشو تيه يونغ" لوكالة يونهاب للأنباء أمس الأحد بأن الحكومة تعتقد أن كوريا الجنوبية مؤهلة تماما لاستضافة القمة القادمة، موضحا أنها ستواصل المناقشات ذات الصلة.وقد أعرب الرئيس يون عن رغبته في استضافة الاجتماع الثلاثي القادم في منشور على تويتر في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، حيث قال إنه، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فتحا فصلا جديدا في التعاون بين الدول الثلاث. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة الثلاثية التي عقدت في كامب ديفيد يوم الجمعة الماضي، أعرب يون أيضا عن أمله في أن يجتمع القادة الثلاثة في كوريا الجنوبية في المرة القادمة.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي في إيجاز صحفي إنه قد يكون من الطبيعي أن يعقد الاجتماع القادم في كوريا الجنوبية، وأضاف أنه سيتم تحديد التفاصيل بعد مراجعة جداول الأعمال والوضع في الدول الثلاث.ومن المرجح أن تعقد القمة الثلاثية في النصف الأول من العام القادم، على الرغم من أن الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية في أبريل والانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام القادم، قد تؤثر على التوقيت المحدد.