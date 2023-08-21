كيشيدا يلتقي بمسؤولي مجموعة مصائد الأسماك بشأن مياه فوكوشيما

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أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سوف يلتقي مع ممثلين عن منظمات مصائد الأسماك اليوم الاثنين، سعيا وراء الحصول على تفهمهم لخطة الحكومة لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كي"، وتقرير آخر نشرته وكالة "كيودو" للأنباء، إن كيشيدا سوف يلتقي مع "ماسانوبو ساكاموتو" رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك، وكبار المسؤولين في مجموعة مصائد الأسماك في فوكوشيما، وذلك في مقر إقامته الرسمي.وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يشرح رئيس الوزراء الياباني سلامة خطة إطلاق المياه، كما سيسعى إلى تفهم أولئك المسؤولين ودعمهم. وقالت وسائل الإعلام اليابانية إنه من المحتمل أن تقرر طوكيو التوقيت المحدد لإطلاق المياه في اجتماع لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء، مع تكهنات كثيرة بأن هذه العملية قد تبدأ في أواخر شهر أغسطس الجاري.وقد زار كيشيدا المحطة النووية المعطلة أمس الأحد لتفقد مرافق التفريغ، ودعا الشركة المشغلة للمحطة "طوكيو إلكتريك"، لضمان سلامة عملية إطلاق المياه الملوثة إشعاعيا.