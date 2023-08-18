انخفاض في صادرات كوريا إلى 16.5% في الـ 20 يوما الأولى من أغسطس

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا 27 مليارا و856 مليون دولار في العشرين يوما الأولى من شهر أغسطس، بانخفاض نسبته 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما انخفض متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل بنسبة 10.7% أيضا، وكان عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة 14 يوما ونصف، أي أقل بيوم واحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون قيمة الصادرات على أساس شهري قد سجلت انخفاضا لـ10 أشهر متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.أما قيمة الواردات في أول 20 يوما من أغسطس فبلغت 31 مليارا و421 مليون دولار، بانخفاض قدره 27.9%، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة 3 مليارات و566 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن إجمالي العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام بلغ 28 مليارا و404 ملايين دولار.