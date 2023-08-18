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من المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين بيونغ يانغ وفلاديفوستوك يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري بعد حوالي 3 سنوات ونصف من تعليقها بسبب جائحة كورونا.ووفقا لما ذكرته وكالتا إنترفاكس وسبوتنيك الروسيتان يوم الجمعة الماضي، قال مسؤول في مطار فلاديفوستوك الروسي إنه من المقرر أن يقوم شركة طيران كوريو الكورية الشمالية بتسيير رحلاتها من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك يومي الخامس والعشرين والثامن العشرين من أغسطس.ومن جانبه قال مكتب التمثيل لوزارة الخارجية الروسية في فلاديفوستوك إن طيران كوريو قد أعلن سعر تذكرة الرحلة بين بيونغ يانغ وفلاديفوستوك، ليكون 230 دولارا.وكانت شركة طيران كوريو الكورية الشمالية قد قامت بتسيير رحلاتها بين بيونغ يانغ وفلاديفوستوك مرتين أسبوعيا قبل تعليقها في شهر فبراير من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.