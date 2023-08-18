انعقاد القمة الكورية اليابانية على هامش قمة كامب ديفيد الثلاثية

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على هامش قمة كامب ديفيد الثلاثية في الولايات المتحدة.وقال المكتب الرئاسي الكوري يوم الجمعة الماضي إن الزعيمين الكوري والياباني رحبا بعقد القمة بينهما على هامش قمة كامب ديفيد، وأشادا بزيادة التعاون بين سيول وطوكيو بوتيرة سريعة بفضل تَحَسُّن العلاقات بينهما.وأضاف المكتب أن الزعيمين تقاسما الآراء على ضرورة التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والتعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النوووية والصاروخية المتزايدة، واتفقا على التعاون الوثيق في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.كما اتفق الزعيمان الكوري والياباني على إحراز نتائج مثمرة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والطاقة وتبادل الشخصيات والتعليم.ولم يتم في القمة تناول القضايا المتعلقة بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.وقال الرئيس الكوري "يون" في مؤتمر صحفي عقده مع "كيشيدا" إن الحكومة الكورية تثق بنتائج التفتيش الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على معالجة المياه الملوثة، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمراقبة ما إذا كان سيتم معالجة المياه الملوثة على النحو المخطط له.