البنك المركزي الصيني يُخفِّض سعر الفائدة المعياري بنسبة 0.1 %

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وسط زيادة قلق العالم من الوضع الاقتصادي الصيني، قام البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين بخفض سعر الفائدة المعياري.كما تم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، والذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3,55 % إلى 3,45 %، وذلك بعد شهرين من خفض سعر الفائدة في شهر يونيو الماضي.وفي المقابل، لم يعدل البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة 5 سنوات ليبقى عند مستوى 4.2 %.وكان البنك المركزي الصيني قد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام إلى 5 سنوات بنسبة 0.1 % على التوالي في شهر يونيو الماضي، بينما جمد سعر الفائدة في شهر يوليو الماضي.بهذا، سجل سعر الفائدة المعياري أقل مستوياته منذ شهر أغسطس من عام 2019.ويهدف القرار بخفض سعر الفائدة إلى كبح التضخم، وتقديم دعم أكبر للاقتصاد، والحد من المخاطر الخفية.وبدأ النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة الحادة التي يواجها القطاع العقاري.ومن جهة ثانية، قامت الحكومة الكورية بتشكيل فريق عمل خاص بالوضع الاقتصادي الصيني داخل وزارة المالية، ضمن الجهود الرامية إلى مراقبة الوضع الاقتصادي الصيني عن كثب بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة، وهيئة الخدمات المالية ووكالة الرقابة المالية وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الصلة.الجدير بالذكر أن شركة "كانتري غاردن" الصينية للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة في موقف مالي قويّ، تعاني من ديون طائلة تبعث المخاوف من تعثرها في السداد، مما سينعكس على النظام المالي في الصين.