اتهام مدعٍ خاص سابق بالرشوة

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تم توجيه لائحة اتهام للمدعي الخاص السابق "باك يونغ سو" بما في ذلك تهمة بالرشوة تتعلق بفضيحة تطوير أراضي منطقة "ديه جانغ دونغ".ووجهت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الاثنين إلى باك اتهامات بانتهاك قانون العقوبات المشددة لجرائم اقتصادية محددة وانتهاكات قانون مكافحة الكسب غير المشروع.ويُشتبه في أن المستشار الخاص السابق أخذ 800 مليون وون، أي حوالي 630 ألف دولار أمريكي، من مطورين من القطاع الخاص مقابل تقديم مساعدة لمشروع مجمعهم السكني في منطقة "ديه جانغ دونغ" في مدينة "صونغ نام"، في جنوب سيول، في عام 0142. كما يُشتبه في أن باك ومساعده السابق "يانغ جيه شيك" قد تلقيا وعودا بأرباح ومبانٍ بقيمة 20 مليار وون من شخصيات رئيسية في الفضيحة بعد مساعدتهم على الفوز بمشروع التطوير في عام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن باك تلقى 300 مليون وون لتمويله. الحملة الانتخابية لرئيس نقابة المحامين الكوريين في عام 2015. ويشتبه المدعون أيضا في أن باك حصل على مليار وون من شركة أصول متورطة في الفضيحة، بين سبتمبر 2019 وفبراير 2021، من خلال ابنته، التي عملت في تلك الشركة.وفي الوقت نفسه، وجهت محكمة سيول لائحة اتهام إلى يانغ، المتآمر مع باك، بتهمة الرشوة، دون احتجاز جسدي. ويُحتجز باك حاليا وراء القضبان بعد أن أصدرت محكمة في سيول مذكرة توقيف بحقه قبل المحاكمة في أوائل أغسطس، مشيرة إلى وجود خطر لإتلاف الأدلة.