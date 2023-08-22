رفع حد السعر الأعلى لهدايا الأعياد التي يمكن للموظفين المدنيين تقديمها أو استلامها

قررت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية رفع الحد الأقصى لسعر الهدايا التي يمكن للموظفين العموميين تقديمها أو استلامها خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وعيد الحصاد "تشوسوك"، من 200 ألف وون إلى 300 ألف وون، أي حوالي 220 دولارا أمريكيا.وأعلنت اللجنة أمس الاثنين أنها أقرت مراجعات لتنفيذ قانون مكافحة الفساد، الذي يطلق عليه أيضا اسم "قانون كيم يونغ ران"، خلال اجتماع في مدينة سيجونغ.وتأتي الخطوة الأخيرة بعد عام ونصف العام من رفع الحد الأقصى لسعر هدايا العيد من 100 ألف وون إلى 200 ألف وون.ويُسمح بتقديم الهدايا ضمن هذا النطاق بدءا من 24 يوما قبل يوم رأس السنة القمرية الجديدة وعيد تشوسوك إلى خمسة أيام بعد الإجازة.وقررت اللجنة أيضا تضمين بطاقات الهدايا المحمولة عبر الإنترنت وتذاكر الأحداث الثقافية في نطاق الهدايا التي تندرج تحت قانون كيم يونغ ران. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد اجتماع مجلس الوزراء.