كوريا الشمالية تبلغ اليابان بخطة إطلاق قمر اصطناعي حتى نهاية أغسطس

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قالت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخطارها من قبل كوريا الشمالية بأنها تعتزم إطلاق قمر اصطناعي في الفترة من بعد غد الخميس إلى يوم 31 أغسطس.ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كي" ووكالة "كيودو" للأنباء، قالت قوات حرس السواحل اليابانية إنها تلقت إخطارا بخطة بيونغ يانغ لتصنيف ثلاث مناطق بحرية كمناطق خطر خلال فترة الإطلاق. وتقع اثنتان من هذه المناطق في المياه قبالة مقاطعة "هوانغ هيه" في جنوب غرب كوريا الشمالية، بينما تقع الثالثة إلى الشرق من جزيرة "لوزون" الفلبينية، كما تقع جميعها خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.وقالت وكالة كيودو إن الإخطار يتعلق على ما يبدو بمحاولة كوريا الشمالية إعادة إطلاق ما زعمت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، بعد المحاولة الأولى الفاشلة يوم 31 مايو، بعد يومين من إرسال كوريا الشمالية إخطارا مشابها إلى قوات حرس السواحل اليابانية.وفي المقابل، أصدر رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" تعليمات للوكالات الحكومية ذات الصلة بجمع المعلومات حول تلك الخطة، والتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لحث بيونغ يانغ على عدم تنفيذ عملية الإطلاق.