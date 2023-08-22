اليابان ستقرر موعد بدء إطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما اليوم الثلاثاء

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من المقرر أن تحدد الحكومة اليابانية موعدا للبدء في تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة إلى البحر، اليوم الثلاثاء.وصرح رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" للصحفيين أمس الاثنين بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء في اليوم التالي لتحديد توقيت الإطلاق بعد التأكد من حالة الجهود المبذولة لضمان السلامة ومكافحة الشائعات. وأدلى كيشيدا بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع "ماسانوبو ساكاموتو" رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك، الذي أكد مجددا في تلك المحادثات على المعارضة لإطلاق المياه.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اليابانية "إن إتش كي"، وكذلك وكالة أنباء "كيودو"، أمس الاثنين، إن الإطلاق قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الخميس.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" عن مسؤول حكومي قوله إن التنسيق النهائي جار لبدء عملية الإطلاق في أقرب وقت ممكن، حيث حصلت الحكومة على درجة من التفهم من قبل قطاع صيد الأسماك بشأن عملية التصريف.وقالت وكالة أنباء كيودو إن الحكومة تعتقد على ما يبدو أنه من المرغوب فيه البدء في التصريف قبل حلول شهر سبتمبر، الذي سيبدأ فيه الصيد بشباك الجر على القاع قبالة فوكوشيما.