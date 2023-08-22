تراجع معنويات المستهلك في كوريا للمرة الأولى منذ 6 أشهر خلال شهر أغسطس

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف للمرة الأولى منذ ستة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد انخفض بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 103.1 نقطة في أغسطس، وليظل فوق عتبة 100 نقطة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يشير إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال مسؤول في البنك المركزي إنه على الرغم من أن المؤشر ظل فوق 100 نقطة للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه انخفض بشكل طفيف للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مع بقاء أسعار المستهلك المحسوسة مرتفعة، على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، مع ضعف توقعات تحسن الصادرات.وانخفض التضخم المتوقع للعام الماضي بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 4.2% في أغسطس. وبلغ معدل التضخم المتوقع للمستهلكين للعام القادم 3.3% في أغسطس، دون تغيير عن الشهر السابق.