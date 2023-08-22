بيونغ يانغ تحذر سيول وواشنطن من قرب اندلاع حرب نووية

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نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، "أولتشي فريدوم شيلد"، كما حذرت من صراع نووي وشيك بشأن الاتفاقيات الأخيرة لتعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في كامب ديفيد.وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية تلك التحذيرات والانتقادات في تعليق نشرته اليوم الثلاثاء، قائلة إن "حربا نووية حرارية" واسعة النطاق وغير مسبوقة تقترب من شبه الجزيرة الكورية في كل لحظة. وانتقدت وكالة الأنباء المركزية الكورية ما وصفته ب"الطبيعة العدوانية لمناورات أولتشي" المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي بدأت أمس الاثنين، مشيرة إلى مشاركة الأصول النووية الاستراتيجية الأمريكية، وكذلك مشاركة الدول التي انضمت إلى قوات الأمم المتحدة خلال الحرب الكورية. وأضافت أن القمة الثلاثية بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد يوم الجمعة الماضي كانت تهدف إلى صياغة "استفزاز للحرب النووية". وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن إدراج الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في كامب ديفيد في التدريبات الحربية سيجعل احتمال اندلاع حرب نووية حرارية في شبه الجزيرة الكورية أكثر واقعية. وفي أول رد فعل لكوريا الشمالية على القمة، قالت وكالة الأنباء المركزية إن الإرادة لمعاقبة القوى المعادية التي تهدد سيادة كوريا الشمالية تنتظر لحظة التحريض، محذرة من أن القوات المسلحة لكوريا الشمالية على أهبة الاستعداد.