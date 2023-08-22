توقعات بهطول أمطار على المنطقة الوسطى من كوريا اليوم الثلاثاء

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من المتوقع أن تكون السماء غائمة على معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع توقعات بهطول أمطار على المنطقة الوسطى ومقاطعة جولا وجزيرة جيجو.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أمطار بمعدلات تتراوح بين 30 إلى 120 ملليمترا على منطقة العاصمة حتى الغد الأربعاء، مع احتمال هطول أمطار غزيرة تصل إلى 150 ملليمترا على شمال مقاطعة كيونغ كي.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الداخلية في مقاطعة كانغ وان ومقاطعتي تشونغ تتشونغ وجولا وجزيرة جيجو ما بين 30 إلى 80 ملليمترا من الأمطار، وأن تزيد عن 120 ملليمترا على بعض المناطق. ومن المرجح أن تتراوح معدلات الأمطار في الأجزاء الغربية من مقاطعة كيونغ سانغ من 20 إلى 60 ملليمترا، في حين من المتوقع أن تشهد الأجزاء الشرقية من المقاطعة والمناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة كانغ وان ما بين 5 إلى 30 ملليمترا.وسوف تسقط أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 إلى 60 ملليمترا في الساعة على الأجزاء الداخلية من المنطقة الوسطى اليوم الثلاثاء.وأضاف التقرير أن درجات الحرارة العظمى في فترة بعد الظهر سوف تتراوح بين 29 إلى 35 درجة مئوية.