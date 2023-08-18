حوار أمني كوري جنوبي هندي غدا في سيول

Photo : YONHAP News

صرح المكتب الرئاسي بأن كوريا الجنوبية والهند ستعقدان حوارا أمنيا إستراتيجيا غدا في العاصمة "سيول.يُشار إلى أن هذا الحوار سيُعقد للمرة الرابعة منذ بدئه في عام 2014 وبعد مرور عامين على انعقاد الحوار الثالث في عام 2021.من المتوقع أن يُمثِّل الجانبَ الكوري "كيم تيه هيو" مدير مكتب الأمن الوطني، بينما سيمثل الجانبَ الهندي "كريم مِسري" مستشار الأمن القومي الهندي بحيث سيقوم الجانبان بمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والعلوم والتكنولوجيا والأوضاع الإقليمية والدولية إلى جانب التبادلات رفعية المستوى بينهما.تجدر الإشارة إلى أن الهند تمثل دولة تعاون رئيسية للإستراتيجية الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ ودولة عضو لمجموعة التعاون الأمني " كواد" التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان إلا أنها تتخذ إستراتيجية الدبلوماسية المتوازنة التي تعترض على عزلة الصين.من المتوقع أن تُعقد مباحثات قمة لمجموعة العشرين في الشهر القادم من أجل إيجاد ساحة لمناقشة مختلف المواضيع بما في ذلك تقدم الدول النامية والحرب الروسية والأكرانية وغيرها من الصراعات الدولية.