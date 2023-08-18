وصول طائرة كوريو الكورية الشمالية للركاب إلى بكين لأول مرة منذ 3 سنوات و7 أشهر

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وصلت طائرة للركاب لشركة خطوط "كوريو" الجوية الكورية الشمالية الوطنية إلى العاصمة الصينية "بكين" صباح أمس. وذلك لأول مرة منذ 3 أعوام و7 أشهر مما يشير إلى إعادة افتتاح الطريق الجوي بين البلدين.وصلت الطائرة بعد مغادرة مطار "سون آن" في بيونغ يانغ إلى مطار "سو أودو" في بكين في الساعة التاسعة والدقيقة السابعة عشرة صباح أمس. وكان من المقرر وصولها في الساعة العاشرة إلا 10 دقائق إلا أنها وصلت مبكرا بحوالي نصف ساعة.يُشار إلى أن وصول طائرة الركاب الكورية الشمالية إلى بكين يأتي لأول مرة بعد مرور 3 أعوام و7 أشهر على تفشي جائحة كورونا في الصين في شهر يناير من عام 2020.على لوحة المطار الصيني تم تسجيل مغادرة الطائرة الكورية الشمالية في الساعة الواحدة و5 دقائق بعد ظهر اليوم. ومع ذلك لم يتم التأكد بعد من ركوب أي راكب على هذه الطائرة التي غادرت بكين متوجهة إلى بيونغ يانغ.يُشار إلى أن سيارة تابعة للسفارة الكورية الشمالية لدى بكين تم تسجيلها في موقف للسيارت بالمطار الصيني.ولهذا فهناك احتمال لوصول مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى إلى بكين أو عودة مسؤول كان يقيم في السفارة الكورية الشمالية هناك إلى كوريا الشمالية على متن هذه الطائرة.يقال إن حوالي 300 كوري شمالي لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم نتيجة لإغلاق جميع الطرق البرية والجوية بسبب الجائحة وهم يقيمون حاليا في السفارة الكورية الشمالية لدى الصين.إذا ركب ركاب كوريون شماليون هذه الطائرة المتجهة إلى بيونغ يانغ، فسوف يُعتبر الأمر استئنافا للتنقلات الجوية خلفا لبدء التبادلات البشرية عبر الطرق البرية في الأسبوع الماضي.