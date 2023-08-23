مسؤولون كوريون يزورون مكتب وكالة الطاقة الذرية في محطة فوكوشيما

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من المقرر أن يقوم مسؤولون من حكومة كوريا الجنوبية بزيارات منتظمة إلى المكتب الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان، وذلك من أجل التفتيش الموقعي على عملية تصريف المياه الملوثة من المحطة المعطلة.وقال "باك جو يون" النائب الأول لوزير تنسيق السياسات الحكومية، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية للحكومة أمس الثلاثاء، حول عملية تصريف المياه، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقترحت إجراء هذه الزيارات المنتظمة بعد أن أخذت في الاعتبار طلب سيول بالسماح للخبراء الكوريين الجنوبيين بالمشاركة في مراقبة عملية التصريف.ووفقا لباك، وافقت الوكالة أيضا على مشاركة حكومة كوريا الجنوبية في أحدث المعلومات حول إطلاق المياه وعقد اجتماعات افتراضية بحيث يتمكن المشاركون من طرح أسئلة والحصول على توضيحات بشأن مختلف أنواع البيانات على أساس منتظم.وتخطط الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء نظام اتصال لتبادل المعلومات بسرعة في حالات الطوارئ. وأضاف باك أن الحكومة تعتقد أن عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو جهد مراقبة فعال يتناسب مع إرسال الخبراء.